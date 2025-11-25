Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Inara Rusli Dituduh Berzina, Ibunda Virgoun Berkomentar Begini

Selasa, 25 November 2025 – 09:38 WIB
Inara Rusli. Foto: Instagram/mommy_starla

jpnn.com, JAKARTA - Eva Manurung, ibu dari penyanyi Virgoun, memberikan tanggapan mengenai persoalan yang tengah dihadapi mantan menantunya, Inara Rusli.

Meskipun telah berpisah dari Virgoun, hati Eva tetap tergerak untuk mencemaskan dampak kasus tersebut terhadap cucu-cucunya.

"Saya tidak memiliki informasi yang jelas. Namun, jika berita itu benar, tentu saja saya merasa sangat prihatin,” ujar Eva, dikutip dari kanal Reyben di YouTube., Selasa (25/11).

Eva Manurung pun menunjukkan kepeduliannya yang mendalam terhadap cucu-cucunya, Lala dan Starla.

Dia sangat khawatir jika konflik ini akan berpengaruh pada kesehatan mental mereka, mengingat mereka sudah cukup besar untuk memahami keadaan di sekeliling mereka.

"Meski saya tidak berhubungan lagi dengan Inara, fokus saya tetap pada anak-anak. Mereka adalah cucu saya, dan saya ingin mereka baik-baik saja dalam situasi ini," pungkas Eva.

Sebelumnya, Irana Rusli dilaporkan oleh seorang perempuan bernama Wardatina Mawa.

IR dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan perselingkuhan dan perzinahan dengan suami Wardantina Mawa, Insanul Fahmi.

Ibunda Virgoun, Eva Manurung memberikan komentar terkait kabar Inara Rusli dituduh selingkuh dan berzina.

