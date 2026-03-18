Inara Rusli Minta Maaf Ke Anak: Aku Bukan Seorang Ibu Sempurna

jpnn.com - JAKARTA - Inara Rusli menyampaikan permintaan maaf kepada berbagai pihak, termasuk anak-anaknya, menjelang momen Lebaran 2026 ini.



Inara merasa bukan seorang yang sempurna, tetapi dia terus belajar dan berusaha agar menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya.



"Minta maaf juga ke anak-anak bahwa aku bukan seorang ibu yang sempurna, tetapi aku seorang ibu yang masih belajar untuk menjadi lebih baik lagi," ujar Inara Rusli di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, baru baru ini.

Kepada ketiga buah hatinya, selebritas Instagram (selebgram) itu mengungkapkan rasa terima kasihnya.

"Terima kasih, nak, sudah menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang salihah," kata Inara Rusli.

Perempuan 33 tahun itu juga menyampaikan permintaan maaf kepada anak-anaknya atas perbuatannya yang membuat sang buah hati merasa sedih maupun kecewa.



"Mami minta maaf mungkin selama ini mami banyak sekali membuat kalian sedih, kecewa," kata Inara Rusli.



Meski merasa sikapnya kadang membuat anak-anaknya sedih maupun kecewa, Inara Rusli bersyukur atas sikap manis dan perhatian ketiga buah hatinya kepadanya.



Menurut dia, anak-anaknya itu selalu memberikan pelukan hangat untuk dirinya, apa pun kondisinya.



"Akan tetapi, terima kasih kalian anak-anak manis, selalu memeluk mami apa pun yang terjadi. Semarah apa pun mami sama kalian, kalian selalu dengan pengertian, murni, tatapan yang tulus, kalian selalu memeluk mami, mendoakan mami," ucap Inara Rusli.



Di momen Ramadan ini, dia juga menyampaikan permintaan maaf kepada keluarganya, Insanul Fahmi, dan Wardatina Mawa.



Momen bulan suci ini dimanfaatkan oleh Inara Rusli untuk merefleksikan diri.



"Mau minta maaf ke orang tua, ke mama yang masih hidup. Maaf untuk semua kata yang melukai, untuk semua sikap yang mengecewakan. Maaf ke keluarga besar aku juga, aku banyak mengecewakan," tuturnya.



"Pasti minta maaf juga untuk Insanul, keluarga besar, dan Mawa beserta keluarga besar juga. Dengan segala kerendahan hati aku menyampaikan meminta maaf, maaf lahir batin," tambah Inara Rusli. (mcr7/jpnn)