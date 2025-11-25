Inara Rusli Terjerat Kasus Dugaan Perzinaan, Unggahan Virgoun di Instagram Disorot

Selasa, 25 November 2025 – 18:45 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Virgoun kembali menjadi sorotan publik setelah mantan istrinya, Inara Rusli, dilaporkan ke polisi atas dugaan perselingkuhan dan perzinaan.

Meski keduanya sudah resmi bercerai, nama Virgoun tetap terseret dalam pemberitaan polemik terbaru mantan pasangannya itu.

Perhatian warganet makin tertuju kepada Virgoun setelah dia mengunggah foto dirinya sedang tampil di atas panggung pada Minggu (23/11).

Dalam unggahan itu, Virgoun menulis caption “mikul duwur mendem jero”, istilah Jawa yang bermakna saling menghormati sekaligus menutup aib seseorang agar tidak menjadi pergunjingan.

Caption itu langsung dikaitkan oleh publik dengan kisruh yang sedang menimpa Inara Rusli. Terlebih, Virgoun menyertakan lagu Kerispatih berjudul Kesalahan yang Sama pada unggahannya.

Unggahan itu pun langsung ramai dibanjiri respons warganet. Banyak yang menilai unggahan tersebut seolah menyindir situasi yang kini melibatkan Inara.

Tak sedikit pula yang menyinggung masa lalu Virgoun dan menyebut keduanya memiliki “persamaan” mengingat perceraian mereka juga dipicu isu perselingkuhan.

Sebelumnya, Inara Rusli dituduh menjadi selingkuhan dan berzina dengan suami influencer Wardatina Mawa, Insanul Fahmi.