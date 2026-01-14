Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Inara Rusli Tetap Ingin Berdamai Dengan Wardatina Mawa

Rabu, 14 Januari 2026 – 17:31 WIB
Inara Rusli Tetap Ingin Berdamai Dengan Wardatina Mawa - JPNN.COM
Influencer Wardatina Mawa bersama suami, Insanul Fahmi. Foto: Instagram/wardatinamawa

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Inara Rusli, Daru Quthny mengatakan, kliennya tetap berkeinginan untuk bisa berdamai dengan Wardatina Mawa.

Akan tetapi, dia mengaku belum mengetahui apakah keinginan untuk berdamai itu bisa terlaksana atau tidak.

Sebab Wardatina Mawa telah menyampaikan surat penolakan kepada pihak kepolisian terkait upaya restorative justice tersebut.

Baca Juga:

Seperti diketahui, Wardatina Mawa atau akrab disapa Mawa melaporkan Inara Rusli dan Insanul Fahmi atas dugaan perzinahan dan perselingkuhan ke Polda Metro Jaya.

"Jadi, tetap dari pihak Inara berkeinginan untuk tetap terlaksananya Restorative Justice atau perdamaian. Seperti itu. Dengan seperti apa yang diinginkan oleh Mawa, kami juga belum tahu untuk bisa terealisasinya hal tersebut," ujar Daru Quthny di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (13/1).

Namun, dia mengaku pihaknya memang belum berkomunikasi secara langsung dengan pihak Wardatina Mawa.

Baca Juga:

Meski begitu, Daru menuturkan pihaknya telah meminta bantuan pihak Renakta Polda Metro Jaya untuk menjembatani upaya perdamaian tersebut.

"Dari kami belum melakukan komunikasi. Kami dalam hal ini masih meminta dibantu oleh pihak Renakta supaya untuk bisa menjembatani," tuturnya.

Kuasa hukum Inara Rusli, Daru Quthny mengatakan, kliennya tetap berkeinginan untuk bisa berdamai dengan Wardatina Mawa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Wardatina Mawa  Inara Rusli  Insanul Fahmi  inara rusli insanul fahmi 
BERITA WARDATINA MAWA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp