Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Indef Sambut Baik Tim Investigasi Independen Demo Ricuh 25-29 Agustus 2025

Minggu, 14 September 2025 – 18:03 WIB
Indef Sambut Baik Tim Investigasi Independen Demo Ricuh 25-29 Agustus 2025 - JPNN.COM
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti memaparkan analisis demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia pada 25-29 Agustus 2025. Foto : Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti memaparkan analisis demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia pada 25-29 Agustus 2025.

Esther mengapresiasi langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang menyetujui pembentukan tim investigasi independen guna mengungkap aktor di balik kerusuhan demonstrasi pada akhir Agustus lalu.

Keputusan ini diumumkan Prabowo saat berdiskusi dengan sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (11/9).

Baca Juga:

"Ini (demonstrasi, red) bukan intervensi asing, tetapi masalah perut," kata Esther dalam Continuum Insight, yang dirilis baru-baru ini.

Menurut Esther, sikap tegas pemerintah ini mencerminkan komitmen untuk menjaga keadilan dan memastikan bahwa peristiwa yang menewaskan banyak korban jiwa tersebut tidak dilupakan begitu saja. 

"Indef dan tentu saja masyarakat pada umumnya pasti setuju kasus yang menewaskan banyak nyawa tersebut tidak dikubur begitu saja karena akan menjadi luka tambahan bagi bangsa, yang sedang bertumbuh untuk makin matang dan dewasa," ujar Esther.

Baca Juga:

"Harapan tokoh-tokoh bangsa yang hadir bertemu Presiden tentu mengharapkan kesungguhan Prabowo untuk menyerap aspirasi rakyatnya dan memimpin negeri ini ke arah lebih baik," imbuhnya.

Indef menekankan pentingnya memastikan siapa pun yang terbukti bersalah mendapatkan hukuman setimpal sesuai hukum. 

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti memaparkan analisis demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Indef  Prabowo  Demonstrasi  Investigasi 
BERITA INDEF LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp