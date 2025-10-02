Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

INDEF Sebut Harga Beras Masih Jadi Penyumbang Terbesar Inflasi Indonesia

Kamis, 02 Oktober 2025 – 06:18 WIB
INDEF Sebut Harga Beras Masih Jadi Penyumbang Terbesar Inflasi Indonesia - JPNN.COM
Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan INDEF, Abra Talattov menyampaikan bahwa harga beras masih menjadi penyumbang terbesar inflasi. Foto: ANTARA FOTO/Andry Denisah/bar.

jpnn.com, JAKARTA - Hal itu disampaikan Abra saat onthly Update Edisi September 2025 dari Centre for Food, Energy, and Sustainable Development (INDEF) berjudul:

“Dinamika Pangan dan Energi: Dari Gejolak Harga Beras hingga Perbaikan Tata Kelola Impor BBM” di Jakarta, Rabu (1/10). 

Dia menyebut beras masih terdampak tekanan harga pangan global dan domestik.

Baca Juga:

“Meski tren harga pangan global cenderung melemah, harga beras domestik terus meningkat hingga pertengahan tahun sebelum terkoreksi pada September,” jelas Abra.

Abra menilai sentimen publik terhadap kenaikan harga beras didominasi nada negatif, terutama terkait isu kualitas dan distribusi, sementara efektivitas intervensi SPHP Bulog masih terbatas karena jangkauan distribusi dan disparitas antarwilayah.

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, rata-rata harga beras di tingkat penggilingan pada September 2025 turun sebesar 0,62 persen secara bulanan (month to month/mtm) menjadi Rp 13.512 per kilogram (kg) dari bulan sebelumnya Rp13.596 per kilogam.

Baca Juga:

Namun, apabila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, rata-rata harga beras di penggilingan pada September 2025 meningkat sebesar 5,83 persen secara tahunan.

“Sebagai informasi, harga beras yang kami sampaikan merupakan rata-rata harga beras yang mencakup berbagai jenis kualitas dan mencakup seluruh wilayah Indonesia,” kata Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah dalam jumpa pers Rilis Berita Resmi Statistik di Jakarta, Rabu.

Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan INDEF, Abra Talattov menyampaikan bahwa harga beras masih menjadi penyumbang terbesar inflasi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   inflasi  BPS  Indef  harga beras  Harga Pangan  beras 
BERITA INFLASI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp