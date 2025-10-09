Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Indef Sebut Pemerintah Pusat Wajib Beri Panduan Jika Pangkas TKD

Kamis, 09 Oktober 2025 – 07:00 WIB
Indef Sebut Pemerintah Pusat Wajib Beri Panduan Jika Pangkas TKD - JPNN.COM
Ekonom Indef menyarankan pemerintah pusat wajib memberikan panduan atau guidance jika memangkas dana Transfer ke Daerah (TKD). Foto/Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Indef menyarankan pemerintah pusat wajib memberikan panduan atau guidance jika memangkas dana Transfer ke Daerah (TKD)

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) sekaligus ekonom, Esther Sri Astuti, bicara soal solusi terkait pemotongan TKD agar tidak berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Esther, pemerintah pusat harus memberikan panduan (guidance) kepada daerah mengenai langkah-langkah yang harus diambil jika TKD dipotong. 

Baca Juga:

Panduan ini penting karena sebagian besar provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia masih bergantung pada anggaran dari pemerintah pusat.

"Harus ada guidance, kalau ini dipotong, daerah harus ngapain, harus ada guidance. Karena berdasarkan data, sebagian besar provinsi dan kota, terutama kabupaten bergantung pada anggaran pemerintah pusat," kata Esther saat dihubungi, Rabu (8/10).

Esther memprediksi jika pemotongan TKD dipaksa dilakukan tanpa panduan yang jelas, maka perekonomian daerah akan terhambat.

Baca Juga:

"Kalau pemotongan dilakukan, memaksa, maka, saya memprediksi pertumbuhan ekonomi daerah relatif terhambat. Perlambatan ekonomi akan terjadi," katanya.

Esther juga menekankan sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih memiliki ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat. 

Ekonom Indef menyarankan pemerintah pusat wajib memberikan panduan atau guidance jika memangkas dana Transfer ke Daerah (TKD)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Anggaran  Tkd  Indef  fiskal  Ekonomi  pertumbuhan ekonomi 
BERITA ANGGARAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp