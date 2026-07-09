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JPNN.com - Ekonomi - Makro

Indeks Keyakinan Konsumen Terhadap Kondisi Ekonomi Juni 2026 Menurun

Kamis, 09 Juli 2026 – 16:25 WIB
Indeks Keyakinan Konsumen Terhadap Kondisi Ekonomi Juni 2026 Menurun - JPNN.COM
Bank Indonesia (BI) melaporkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Juni 2026 tercatat berada pada level 117,8. Ilustrasi: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Juni 2026 tercatat berada pada level 117,8. 

Meski angka ini menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 120,9, Bank Indonesia menegaskan indeks tersebut masih berada di zona optimistis karena tetap melampaui ambang batas 100.

"Survei Konsumen Bank Indonesia pada Juni 2026 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap terjaga," ujar Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis (9/7).

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Kondisi tersebut selaras dengan angka Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) yang tercatat sebesar 109,2 dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang berada pada level 126,4. 

Berdasarkan kelompok pengeluaran, keyakinan konsumen tetap menunjukkan tren optimistis di seluruh kategori. 

Tingkat optimisme tertinggi ditemukan pada kelompok responden dengan pengeluaran di atas Rp 5 juta per bulan, yakni sebesar 121,4.

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Jika ditinjau dari sisi demografi, seluruh kelompok usia tetap berada pada level optimistis, dengan angka tertinggi tercatat pada responden kelompok usia 20-30 tahun. 

"Secara spasial, IKK mengalami penurunan terbesar di Makassar, Banten, dan Medan, sementara peningkatan IKK terjadi di beberapa kota," katanya.

Bank Indonesia (BI) melaporkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Juni 2026 tercatat berada pada level 117,8.

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TAGS   survei konsumen  Ekonomi  BI  kondisi ekonomi 
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