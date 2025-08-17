Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Inden BYD Atto 1 Hingga Desember 2025, Harap Bersabar

Minggu, 17 Agustus 2025 – 22:15 WIB
BYD Atto 1 ditampilkan saat press day GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di ICE BSD City Tangerang, Banten, Rabu (23/7). BYD Motor Indonesia meluncurkan mobil listrik terbarunya Atto 1 yang dibanderol dengan hargai Rp195 juta untuk varian terendah, Dynamic. Sementara varian tertingginya, Premium, dilego Rp235 juta. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Hatchback listrik terbaru BYD Atto 1 yang dirilis di GIIAS 2025 mendapat sambutan positif masyarakat tanah air.

Head of Public and Goverment Relations PT. BYD Motor Indonesia, Luther T Panjaitan, mengatakan dari total 4.195 surat pemesanan kendaraan (SPK) yang diterima, Atto 1 mendominasi.

"Kami belum bisa memerinci, tetapi memang Atto 1 paling besar. Ini wajar, kan, karena produk baru," ucap Luther.

Perihal masa tunggu unitnya, lanjut dia, Atto 1 sudah sampai Desember 2025.

"Awalnya kami siapkan distribusinya pada Oktober untuk pemesanan Atto 1 di GIIAS 2025," ucapnya.

"Sekarang sudah menyentuh November. Bahkan, saya dengar sudah mencapai Desember (2025). Mungkin tergantung tipe dan warna (cepat atau lamanya inden)."

Mobil yang dibangun di atas e-Platform 3.0 itu dibekali motor listrik bertenaga maksimum 55 kW atau setara 74 Hp dengan torsi puncak 135 Nm.

Dengan motor listrik tersebut, Atto 1 diklaim dapat dipacu hingga kecepatan 130 kilometer per jam.

Laris manis, BYD Atto 1 yang dirilis di GIIAS 2025 kini indennya hingga Desember. Harap bersabar

TAGS   BYD  Byd Atto 1  Inden BYD Atto 1  harga BYD Atto 1 
