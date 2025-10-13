Index Politica Catat 83,5% Masyarakat Puas atas Kepemimpinan Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga survei Index Politica merilis hasil survei nasional bertajuk “Satu Tahun Kinerja Presiden dan Menteri Kabinet Merah Putih Pemerintahan Prabowo–Gibran” dalam konferensi pers di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Senin (13/10).

Survei dilakukan pada 1–10 Oktober 2025 terhadap 1.600 responden yang tersebar di 27 provinsi. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan margin of error ±3 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Hasil survei menunjukkan, sebanyak 83,5 persen masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto selama satu tahun memimpin pemerintahan.

Sementara itu, 90,8 persen responden mengaku mengetahui kegiatan dan kebijakan Presiden melalui pemberitaan media massa dan media sosial.

“Data ini menunjukkan tingkat kepuasan publik yang sangat tinggi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo serta eksposur positif di media yang turut memperkuat citra kepemimpinan beliau,” ujar Direktur Riset Index Politica, Fadhly Alimin Hasyim.

Dalam kategori top of mind, sejumlah menteri yang paling dikenal publik antara lain Purbaya Yudhi Sadewa (Menteri Keuangan) dengan program stimulus Rp200 triliun ke bank Himbara dan BSI, Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM) dengan program peningkatan lifting minyak dan biodiesel B45.

Kemudian, Jenderal (Purn) Sjafri Sjamsoedin (Menteri Pertahanan) dengan program transfer teknologi kapal selam, drone, dan pesawat tempur.

Selain itu, Wihaji (Menteri Kemendugbangga/BKKBN) dengan penurunan jumlah stunting balita, Agus Harimurti Yudhoyono (Menteri PUPR) dengan program revitalisasi irigasi dan bendungan.