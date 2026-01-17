Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

India Open 2026: Kabar Gembira dari Jojo, 46 menit, 9-0

Sabtu, 17 Januari 2026 – 20:32 WIB
India Open 2026: Kabar Gembira dari Jojo, 46 menit, 9-0 - JPNN.COM
Jonatan Christie. Foto: pbsi

jpnn.com - NEW DELHI – Jonatan Christie masuk final India Open 2026 Super 750.

Jojo -panggilan Jonatan, menembus puncak setelah menyingkirkan jago Singapura Loh Kean Yew pada semifinal di Indira Gandhi Sports Complex, Sabtu (17/1) malam WIB.

Tunggal putra nonpelatnas itu menang straight game 21-18, 22-20.

Baca Juga:

Tim BWF merangkum, duel ke-9 Jojo vs Loh itu selesai setelah 46 menit.

Baca Juga:

Kemenangan itu membuat Jojo unggul head to head dengan Loh menjadi 9-0.

Kini Jojo menunggu pemenang semifinal lainnya, yakni Victor Lai (Kanada) vs Lin Chun Yi (Taiwan). (bwf/jpnn)

Kini Jojo menunggu pemenang semifinal lainnya di India Open 2026 Victor Lai vs Lin Chun Yi.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   India Open 2026  Jojo  Jonatan Christie  Loh Kean Yew  Victor Lai  Lin Chun Yi 
BERITA INDIA OPEN 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp