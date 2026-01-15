Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

India Open 2026: Pukul Jago Singapura, Jonatan Christie Justru Curiga, Ada yang Berbeda

Kamis, 15 Januari 2026 – 10:44 WIB
India Open 2026: Pukul Jago Singapura, Jonatan Christie Justru Curiga, Ada yang Berbeda
Jonatan Christie saat tampil di India Open 2026. Foto: PBSI.

jpnn.com - Jonatan Christie mengawali langkahnya di India Open 2026 dengan hasil meyakinkan.

Pemain yang karib disapa Jojo itu sukses menyingkirkan wakil Singapura Jason Teh pada babak pertama.

Berlaga di Indira Gandhi Arena, New Delhi, India, Rabu (14/1/2026), Jojo menang dua gim langsung dengan skor 21-16, 21-10.

Baca Juga:

Meski menang cukup meyakinkan, peraih emas Asian Games 2018 itu mengungkapkan ada hal yang menurutnya terasa berbeda selama pertandingan.

"Puji Tuhan, bersyukur bisa lolos ke babak kedua."

"Memang ada insiden yang kurang mengenakan untuk saya dan mungkin untuk semua pemain yang bertemu dengan lawan yang tidak fair play," ucap Jojo.

Baca Juga:

Jojo menjelaskan kejanggalan mulai dia rasakan saat gim pertama memasuki fase pertengahan.

"Di gim pertama saya sempat unggul jauh dengan sudah cukup memetakan dari poin-poin awal."

Menang dua gim di babak pertama India Open 2026, Jonatan Christie justru mencium kejanggalan.

