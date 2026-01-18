Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

India Open 2026: Tertekan di Partai Puncak, Jonatan Christie Akui Ada yang Berbeda

Minggu, 18 Januari 2026 – 18:00 WIB
India Open 2026: Tertekan di Partai Puncak, Jonatan Christie Akui Ada yang Berbeda - JPNN.COM
Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonatan Christie saat menginjakkan kaki di final India Open 2026. Foto: PBSI.

jpnn.com - India Open 2026 tak berakhir sesuai harapan Jonatan Christie.

Tunggal putra andalan Indonesia itu gagal meraih gelar juara setelah kalah dari wakil Taiwan, Lin Chun-Yi.

Berlaga di Indira Gandhi Arena, New Delhi, India, Minggu (18/1/2026), Jojo -sapaan Jonatan- kalah dua gim langsung dengan skor 10-21, 18-21.

Baca Juga:

Meski gagal mengangkat trofi, Jojo menilai pencapaiannya patut disyukuri.

Peraih emas Asian Games 2018 itu merasa sudah melalui seluruh proses dengan maksimal hingga mencapai partai final.

Pebulu tangkis berusia 28 tahun itu juga menyoroti perjuangan panjang yang harus dilaluinya sejak Malaysia Open hingga India Open.

Baca Juga:

Menurutnya, menjaga fokus, mental, dan kondisi fisik di level turnamen beruntun bukan perkara mudah.

"Dari Malaysia Open juga terutama pasti tidak gampang, jaga fokusnya, jaga mentalnya, jaga fisik badan semua dan segala macamnya."

India Open 2026 tak berakhir sesuai harapan Jonatan Christie. Harus puas jadi runner up.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jonatan Christie  India Open 2026  India Open  Jojo  bulu tangkis 
BERITA JONATAN CHRISTIE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp