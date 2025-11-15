Indibiz Dorong Pelaku UMK Majukan Ekonomi Lewat Program Pahlawan Digital Masa Kini

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk melalui ekosistem solusi digital Indibiz berkomitmen mendukung pelaku usaha di berbagai penjuru negeri.

Melalui program ‘Pahlawan Digital Masa Kini’, Indibiz mengajak pelaku usaha untuk bergerak dan berjuang memajukan bisnis yang dijalankan.

OVP Enterprise Marketing & Regional Management Telkom, Reni Yustiani menjelaskan para pelaku usaha di berbagai daerah di Indonesia adalah para pahlawan masa kini yang terus berjuang dan bertahan menghadapi berbagai tantangan zaman.

Reni menyebut program itu adalah akses konektivitas berkecepatan tinggi yang menjadi backbone dari transformasi digital.

“Kami percaya, pelaku usaha yang beradaptasi dengan teknologi adalah pahlawan masa kini. Mereka bukan hanya menggerakkan ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja dan memperkuat kemandirian digital bangsa,” jelas Reni.

Oleh karena itu, program ‘Pahlawan Digital Masa Kini’ dari Indibiz bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha lintas industri untuk memiliki akses jaringan internet bisnis berkecepatan tinggi dengan harga mulai dari Rp 300 ribuan dan kecepatan hingga 300 Mbps.

Program berlangganan dengan harga eksklusif tersebut berlaku mulai 1 November hingga 31 Desember 2025.

Bukan hanya akses internet berkecepatan tinggi, pelaku bisnis juga dapat memanfaatkan layanan solusi digital dari Indibiz untuk keamanan lokasi usaha seperti smart CCTV, kasir digital untuk transaksi bisnis, digital tools untuk monitoring jaringan internet hingga digital tools untuk berkomunikasi dua arah yang berdampak dengan end user.