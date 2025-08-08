IndoBeauty Expo 2025 Jadi Momentum Industri Kosmetik Lokal Masuk Pasar Global

jpnn.com, JAKARTA - Pameran internasional IndoBeauty Expo 2025, diharapkan menjadi pendorong utama pertumbuhan industri kosmetik dan perawatan diri di Indonesia. Kegiatan ini menampilkan inovasi terkini yang relevan dengan dinamika pasar global.

Digelar oleh Krista Exhibitions selama tiga hari, yakni 7–9 Agustus 2025 di Hall C1 dan C2, Jakarta International Expo (JIEXPO), Kemayoran, Jakarta, pameran ini menjadi wadah strategis bagi pelaku industri di dalam dan luar negeri untuk menjalin hubungan.

"Kami dengan bangga menghadirkan lebih dari 120 peserta yang mewakili lebih dari 250 merek ternama di industri kosmetik, perawatan diri, dan inovasi kecantikan," kata CEO Krista Exhibitions, Daud D. Salim, Kamis (7/8).

Tahun ini, partisipasi datang dari lebih dari sembilan negara, di antaranya Uni Emirat Arab, Indonesia, Korea Selatan, Thailand, Hong Kong, Malaysia, Taiwan, Jepang, dan Tiongkok.

Keikutsertaan mereka membuka kesempatan bagi pelaku industri dan pengunjung untuk melihat secara langsung dinamika dan arah perkembangan tren kecantikan saat ini.

Dalam beberapa tahun terakhir, industri kecantikan mengalami pertumbuhan pesat, ditandai dengan kemunculan berbagai inovasi yang mengedepankan kualitas, keberlanjutan, serta keberagaman dalam setiap produk.

"IndoBeauty Expo 2025 adalah peluang emas untuk menunjukkan potensi, memperluas jaringan bisnis, serta menjajaki kolaborasi strategis dengan pasar global," tuturnya.

Kegiatan ini juga menghadirkan ruang kolaboratif bagi para profesional industri kecantikan untuk belajar, terhubung, dan berinovasi di tingkat nasional maupun internasional. Sedangkan rangkaian acaranya dikemas dalam format seminar, workshop, dan talkshow yang inspiratif dan aplikatif.