Indodana Finance Dorong Mahasiswa Prasetiya Mulya Cerdas Kelola Finansial

jpnn.com, JAKARTA - Perubahan perilaku dalam melakukan pembayaran, termasuk tren penggunaan aplikasi keuangan digital, mendorong perlunya literasi finansial sejak dini.

Menjawab kebutuhan tersebut, PT Indodana Multi Finance (Indodana Finance) sebagai perusahaan pembiayaan berlisensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kembali menggelar program literasi keuangan dengan tema “Literasi Finansial dalam Era Digital: Membangun Mindset Keuangan Generasi Baru” pada 31 Oktober 2025 di Universitas Prasetiya Mulya, Tangerang. Direktur Utama Indodana Finance Mira Wibowo mengatakan program itu membahas berbagai topik penting terkait edukasi finansial dalam era digital, mulai dari wawasan tentang industri pembiayaan digital, kiat-kiat membangun self financial profile yang sehat.

"Selain itu, tips memilih layanan keuangan digital yang tepat, hingga cara untuk meningkatkan keamanan dalam pemakaian layanan keuangan digital," kata Mira.

Dalam kegiatan literasi ini, Indodana Finance juga menyoroti pentingnya literasi keuangan bagi Generasi Z yang kebanyakan lebih tertarik pada pembayaran praktis secara digital karena mengutamakan fleksibilitas dan sesuai dengan gaya hidup.

Sesi ini memberikan edukasi yang tepat agar generasi muda dapat lebih bijak dalam memilih dan menggunakan aplikasi layanan keuangan digital.

“Di balik kemudahan, penting bagi mereka untuk memahami risiko dan tanggung jawab dalam penggunaan layanan keuangan digital. Melalui edukasi seperti ini, kami ingin menanamkan pemahaman bahwa menjadi cerdas dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan sangat penting sejak dini," jelas Mira.

Selain itu, membangun profil finansial yang sehat dan memanfaatkan teknologi keuangan dengan baik juga diperlukan untuk mencapai tujuan finansial yang lebih terarah.

Program ini menekankan pentingnya memilih aplikasi keuangan digital yang aman dan terpercaya.