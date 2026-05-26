Indodana Finance Jaga Kepercayaan Nasabah Lewat Penguatan Sistem Pembiayaan Digital

jpnn.com, JAKARTA - Industri keuangan digital saat ini sedang menghadapi dinamika yang cukup menantang, mulai dari meningkatnya risiko serangan siber hingga tekanan ekonomi yang mempengaruhi biaya hidup masyarakat.

Indodana Finance (PT Indodana Multi Finance) menyadari bahwa membangun kepercayaan nasabah bukan hanya soal menawarkan kemudahan akses, tetapi juga menghadirkan solusi sistem layanan keuangan yang nyaman, aman, dan terpercaya bagi seluruh penggunanya.

Sebagai perusahaan penyedia layanan Buy Now Pay Later (BNPL) yang berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Indodana Finance terus berupaya menjaga integritas sistemnya guna melindungi data dan memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam bertransaksi.

Upaya ini pun berhasil mengantarkan Indodana Finance meraih penghargaan The Best Multifinance Company 2026 dalam ajang 15th Infobank-Isentia “Digital Brand Appreciation 2026”.

“Kami percaya bahwa standar sistem yang andal adalah fondasi utama dalam membangun ekosistem keuangan digital yang sehat dan berkelanjutan. Apresiasi ini menjadi dorongan utama bagi kami untuk terus konsisten menghadirkan kemudahan solusi layanan pembiayaan yang nyaman dan aman untuk nasabah dalam melakukan transaksinya,” ujar Direktur Indodana Finance Iwan Dewanto.

Ajang penghargaan Digital Brand Appreciation 2026 ini merupakan bagian dari rangkaian acara Indonesia Digital Forum 2026 yang diselenggarakan oleh Infobank Media Group dan iSentia Indonesia.

Penilaian dilakukan berdasarkan riset independen oleh iSentia dengan mengukur kinerja merek digital serta sentimen publik yang positif di media sosial sepanjang tahun.

Apresiasi ini makin memperkuat semangat Indodana Finance untuk terus memperluas inklusi keuangan nasional. Informasi lebih lanjut terkait layanan Indodana Finance dapat diakses melalui indodana.id. (rhs/jpnn)