Indodana Finance Komitmen Hadirkan Layanan Transparan-Nyaman bagi Pengguna

jpnn.com, JAKARTA - Transformasi industri pembiayaan di Indonesia terus berkembang seiring meningkatnya literasi dan kesadaran finansial masyarakat.

Konsumen kini tidak hanya mengharapkan akses pembiayaan yang cepat dan mudah, tetapi juga layanan yang transparan dan memberikan nilai tambah dalam mendukung kebutuhan keuangan mereka.

Perubahan ekspektasi tersebut mendorong pelaku industri pembiayaan untuk terus berinovasi dan menghadirkan solusi yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan.

PT Indodana Multi Finance (Indodana Finance) melalui layanan Indodana PayLater kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan solusi layanan pembiayaan yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan.

Konsistensi dalam menjaga kualitas layanan, memperkuat tata kelola perusahaan, serta mengedepankan prinsip pembiayaan yang bertanggung jawab telah menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan nasabah dan mitra bisnis.

Komitmen tersebut turut tercermin dari kinerja perusahaan yang terus bertumbuh secara sehat dan berkelanjutan. Sebagai perusahaan pembiayaan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Indodana Finance berhasil mencatatkan peningkatan nilai aset hingga kini berada pada kelompok perusahaan pembiayaan dengan aset sebesar Rp2,5 triliun hingga Rp5 triliun. Pencapaian ini menunjukkan kepercayaan masyarakat yang terus meningkat terhadap solusi layanan pembiayaan digital yang ditawarkan perusahaan.

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Kinerja perusahaan yang tumbuh secara sehat dan berkelanjutan tersebut turut mendapatkan pengakuan dari industri.

Pada ajang 22nd Infobank Multifinance Award 2026, Indodana Finance berhasil meraih penghargaan “The Excellent Performance Multifinance Company Asset Class Rp2,5 Trillion < Rp5 Trillion”.