Indodana Finance Raih Apresiasi dalam Anugerah Penggerak UMKM Indonesia 2025

jpnn.com, JAKARTA - Indodana Finance meraih apresiasi untuk kategori Finansial Teknologi, yaitu 'The Most Empowering Company for Entrepreneurship Skills Development and Responsible Operational Activities' dalam ajang Anugerah Penggerak UMKM Indonesia 2025.

Penghargaan yang diselenggarakan oleh Goodmoney.id bersama Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPAMI) itu didapat berkat kontribusi nyata Indodana dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Selain itu, penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas kinerja Indodana Finance dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia melalui penyaluran pembiayaan produktif yang membantu pelaku usaha mengembangkan bisnisnya secara berkelanjutan.

Indodana Finance juga menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap inklusivitas dan kemudahan akses pembiayaan, di antaranya melalui kerja sama serta dukungan terhadap perkembangan para merchant mitra rekanan di seluruh wilayah Indonesia.

Tidak hanya itu, Indodana Finance turut aktif menjalin kolaborasi strategis dengan berbagai pihak dalam menyelenggarakan program literasi dan inklusi keuangan dengan melibatkan UMKM dan pengusaha lokal.

Langkah aktif Indodana Finance dalam pembiayaan produktif kepada UMKM menjadi komitmen perusahaan untuk memperluas jangkauan layanan pembiayaan usaha yang selaras dengan kebutuhan masyarakat di era ekonomi digital yang semakin inklusif, berkelanjutan, dan adaptif.

Iwan Dewanto, Direktur Indodana Finance, menyampaikan pihaknya berterima kasih atas apresiasi yang diberikan dalam ajang Anugerah Penggerak UMKM Indonesia 2025.

"Kami percaya bahwa pertumbuhan UMKM di Indonesia penting sebagai salah satu roda penggerak ekonomi nasional. Indodana Finance berkomitmen untuk terus mendukung pelaku UMKM melalui akses pembiayaan yang inklusif, berkelanjutan, nyaman, dan aman. Kami percaya bahwa dengan kolaborasi yang kuat antara sektor keuangan dan pelaku usaha, kita dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan,” ungkap Iwan Dewanto dalam keterangan resmi.