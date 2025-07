Indodana Finance Raih Penghargaan dalam Innovative Future Finance Awards 2025

jpnn.com, JAKARTA - Indodana Finance meraih penghargaan kategori Financial Technology dalam ajang bergengsi Innovative Future Finance Awards 2025.

Perusahaan pembiayaan yang berizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu menunjukan komitmen dalam memberikan inovasi dan kemudahan akses finansial bagi masyarakat dengan meraih The Most Innovative Future Finance Awards 2025 for Increasing Sustainable Financing Disbursement and Providing Transactions Convenience.

Penghargaan tersebut diberikan kepada Indodana Finance atas kontribusi yang luar biasa dalam penyaluran pembiayaan yang berkelanjutan dan menyediakan solusi pembiayaan yang fleksibel, cepat, aman serta mudah diakses oleh jutaan pengguna di seluruh Indonesia.

"Kami terhormat dan bersyukur atas penghargaan ini. Capaian ini merupakan hasil kerja keras tim serta sebagai wujud kepercayaan seluruh pengguna setia Indodana Finance. Kami akan terus melakukan inovasi tiada henti untuk menghadirkan solusi layanan finansial yang sustainable, nyaman, aman serta mudah diakses seluruh pengguna," ungkap Iwan Dewanto, Direktur PT Indodana Multi Finance dalam keterangan resmi, Kamis (3/7).

Innovative Future Finance Awards 2025 merupakan ajang untuk mengapresiasi perusahaan jasa keuangan yang telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui inovasi berkelanjutan guna meningkatkan kinerja, mendorong kolaborasi lintas sektor dan mengatasi hambatan dalam hal akses produk dan layanan keuangan.

Acara tersebut diselenggarakan oleh Plus Idea Komunika dan bekerjasama dengan goodmoney.ID dengan tema Breaking Barriers: Encouraging Service Integrity with Resilience Growth.

Tema itu menyoroti para pelaku industri keuangan untuk selalu mengutamakan integritas layanan dan selalu bisa beradaptasi di tengah gejolak ekonomi serta digitalisasi industri keuangan yang terus berkembang.

Dengan pencapaian tersebut, Indodana Finance makin memperkuat posisi sebagai penyedia solusi layanan keuangan digital yang inovatif, terpercaya dan berkomitmen terhadap kemajuan industri jasa keuangan yang berkelanjutan di Indonesia. (ded/jpnn)