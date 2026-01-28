Indodana Finance Raih Penghargaan ‘Indonesia Best Digital Innovation 2025’ di Sektor Finansial

jpnn.com, JAKARTA - PT Indodana Multi Finance (Indodana Finance), penyedia layanan Buy Now Pay Later (BNPL) terkemuka di Indonesia, meraih penghargaan dalam ajang bergengsi “Indonesia Best Digital Innovation 2025” untuk Kelompok Keuangan versi Majalah SWA.

Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan perusahaan dalam menerapkan inovasi digital yang berdampak pada inklusi keuangan di tanah air.

"Penghargaan ini menjadi bukti bahwa standar inovasi digital perusahaan berada pada jalur yang tepat," kata Direktur Indodana Finance, Iwan Dewanto, Rabu (28/1).

Indodana Finance mencatatkan pencapaian khusus sebagai satu-satunya perusahaan pembiayaan BNPL yang berhasil masuk dalam daftar Top 5 di kategorinya. Perusahaan bersanding dengan institusi finansial besar lainnya dari sektor perbankan dan sekuritas.

Dalam ajang ini, Indodana Finance meraih predikat ‘Very Good’ dengan skor akhir 85,48. Penilaian dilakukan secara ketat oleh dewan juri berdasarkan kriteria Discover, Define, Develop, Deliver, Leadership Support, Communication & Collaboration, serta Outcome & Impact.

Secara spesifik, Indodana Finance unggul pada kriteria Deliver dengan skor tertinggi sebesar 87,50. Skor ini membuktikan kemampuan perusahaan dalam menghadirkan solusi inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar serta efektif dalam pemasarannya kepada pengguna.

“Pencapaian ini membuktikan bahwa standar inovasi digital Indodana Finance telah berada pada jalur yang tepat untuk menciptakan layanan pembiayaan yang nyaman, aman, transparan, dan bertanggung jawab bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia,” ujar Iwan.

Saat ini, layanan Indodana Finance telah menjangkau hampir 180 kota/kabupaten di seluruh Indonesia.