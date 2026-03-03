Indodana PayLater Hadirkan Solusi Belanja Cerdas, Hemat, dan Fleksibel di Ramadan

jpnn.com, JAKARTA - Memasuki bulan suci Ramadan, tren konsumsi masyarakat menunjukkan peningkatan pada berbagai sektor. Mulai dari pemesanan tiket mudik lebih awal, belanja kebutuhan fashion untuk hari raya, hingga pembaruan perangkat elektronik dan kebutuhan kuliner berbuka puasa.

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, Indodana Finance (PT Indodana Multi Finance) sebagai layanan Buy Now Pay Later (BNPL) berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menghadirkan kampanye #MendingIndodana sebagai solusi belanja yang cerdas, hemat, dan fleksibel.

Kampanye #MendingIndodana hadir sebagai jawaban atas banyaknya pilihan kebutuhan yang harus dipenuhi selama Ramadan.

Melalui kampanye ini, Indodana PayLater berkomitmen membantu masyarakat dalam mengelola cash flow agar momen berbagi dan silaturahmi tetap berjalan maksimal tanpa beban finansial berlebih.

“Ramadan adalah momen spesial yang diiringi dengan pesatnya peningkatan kegiatan berbelanja. Melalui kampanye #MendingIndodana, kami ingin mengedukasi masyarakat bahwa banyak kebutuhan bukan berarti harus boros. Kami menyediakan berbagai pilihan promo di kategori travel, fashion, elektronik, hingga F&B agar masyarakat bisa menjalani bulan suci dengan lebih hemat dan terencana,” ujar Direktur Indodana Finance Iwan Dewanto.

Pada momen Ramadan tahun ini, kampanye #MendingIndodana menghadirkan penawaran spesial selama periode 19 Februari – 31 Maret 2026 di berbagai kategori utama yang tersebar di berbagai merchant rekanan terhubung layanan Indodana PayLater:

Mudik Aman, Liburan Nyaman. Untuk mendukung tradisi mudik masyarakat, Indodana PayLater berkolaborasi dengan Tiket.com dalam menghadirkan diskon hingga Rp3.000.000 untuk pemesanan tiket transportasi dan akomodasi.

Tampil On Point Waktu Bukber. Persiapan baju Lebaran menjadi lebih mudah dengan Cicilan 0% dan diskon hingga Rp250.000 di berbagai brand ternama seperti Blibli, Bodypack, Dickies, Everbest, MAPClub, Matahari, Our Daily Dose, Salomon, Sappun, Saucony, Torch, Willio dan Zalora.