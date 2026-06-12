Indodax Raih 2 Penghargaan dari CFX

jpnn.com, JAKARTA - PT Indodax Nasional Indonesia (INDODAX) meraih dua penghargaan dalam ajang Anugerah Ksatria CFX 2026 yang digelar oleh PT Central Finansial X (CFX).

Penghargaan tersebut diberikan atas kontribusi INDODAX dalam mendorong literasi aset kripto serta pertumbuhan pasar aset kripto nasional.

Dalam ajang tersebut, INDODAX sebagai top crypto exchange Indonesia meraih dua penghargaan sekaligus: Arjuna Awards – Komitmen Literasi & Edukasi.

Penghargaan ini dianugerahkan kepada anggota bursa yang berkomitmen, serta dinilai aktif dan konsisten dalam mendorong literasi serta edukasi aset kripto kepada masyarakat.

Bima Awards – Pencapaian Tertinggi dalam Menumbuhkan Pasar Aset Kripto. Penghargaan ini diberikan kepada anggota bursa yang berkontribusi tinggi terhadap pertumbuhan pasar aset kripto nasional.

CEO INDODAX, William Sutanto mengatakan penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas pentingnya edukasi dalam mendukung pertumbuhan industri aset digital yang semakin berkembang di Indonesia.

“Pertumbuhan jumlah investor harus diimbangi dengan peningkatan kualitas literasi. Karena itu, penghargaan di bidang edukasi memiliki makna yang sangat penting bagi kami. Industri aset kripto dapat tumbuh secara sehat apabila masyarakat memahami manfaat, risiko, serta cara berinvestasi yang bertanggung jawab,” ujar William.

Menurut William, perkembangan industri aset kripto Indonesia menunjukkan bahwa aset digital semakin diterima sebagai bagian dari ekosistem keuangan modern.