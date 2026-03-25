Indodax Raih 2 Penghargaan Most Trusted Financial Brand Awards 2026

Rabu, 01 April 2026 – 03:20 WIB
INDODAX memasuki usia ke-12 tahun. Foto dok Indodax

jpnn.com, JAKARTA - PT Indodax Nasional Indonesia (INDODAX) meraih dua penghargaan Most Trusted Financial Brand Awards 2026.

Dalam penghargaan tersebut, INDODAX memperoleh penghargaan pada kategori Platform Pedagang Kripto dan Produk Digital Asset Custodians.

Penghargaan ini sekaligus menjadi barometer konsumen dalam memilih brand, serta mendorong pelaku industri untuk terus menjaga integritas, menghadirkan inovasi, dan meningkatkan kualitas layanan.

Dengan lebih dari 9,8 juta pengguna, INDODAX secara konsisten mendorong literasi aset digital, kripto, dan teknologi blockchain di Indonesia sejak berdiri pada 2014.

Upaya ini diwujudkan melalui INDODAX Academy, kanal edukasi yang menghadirkan berbagai materi seputar blockchain, Bitcoin, mining, hingga aset kripto lainnya.

Chief Marketing Officer INDODAX, Aloysia Dian, menyampaikan apresiasinya atas penghargaan tersebut.

Menurutnya, pencapaian ini merupakan bentuk kepercayaan masyarakat yang terus tumbuh terhadap layanan INDODAX di tengah pertumbuhan industri kripto nasional.

“Sebagai pionir crypto exchange di Indonesia, penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menjaga kepercayaan publik. INDODAX akan terus berfokus pada penguatan sistem keamanan, peningkatan kualitas layanan, serta mendorong pengembangan ekosistem kripto yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia,” ujarnya.

INDODAX terus memperkuat posisinya melalui pengembangan fitur, peningkatan sistem keamanan, serta kolaborasi dengan berbagai mitra di sektor keuangan digital.

