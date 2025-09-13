Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Crypto - Bitcoin

INDODAX Raih Penghargaan di Ajang CFX Crypto Conference 2025

Sabtu, 13 September 2025 – 04:15 WIB
Teknologi Blockchain. Foto: Indodax

jpnn.com, JAKARTA - INDODAX memperoleh penghargaan sebagai anggota dengan volume transaksi tertinggi sepanjang 2025 dari PT Central Finansial X (CFX).

Subani, Direktur Utama CFX, menekankan penghargaan CFX Crypto Conference 2025 (Triple C) bukan sekadar seremoni, melainkan representasi nyata dari tema besar Triple C 2025.

Menurutnya, penghargaan ini menjadi simbol kolaborasi sekaligus dorongan agar ekosistem kripto di Indonesia terus berkembang secara sehat.

Subani menjelaskan, isu sustainable economy menjadi sorotan penting.

Menurutnya, perkembangan kripto perlu diarahkan pada kontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan, termasuk membuka ruang bagi penggunaan energi terbarukan dan efisiensi digital.

Selain itu, aspek market resilience juga menjadi perhatian utama. Ia mengakui bahwa aset global seperti Bitcoin dan Ethereum sangat dipengaruhi pasar internasional, tetapi menurutnya Indonesia tetap memiliki peluang memperkuat ketahanan pasar lewat inovasi produk dan peningkatan likuiditas.

“Jika likuiditas meningkat, dampaknya bisa meluas ke sektor lain di perekonomian. Dengan populasi yang besar, Indonesia masih punya ruang luas untuk memperluas adopsi kripto dan
memperkuat daya saing pasar domestik,” jelasnya.

Terkait penghargaan yang diraih INDODAX, Subani menyampaikan apresiasi dan harapan besar.

INDODAX memperoleh penghargaan sebagai anggota dengan volume transaksi tertinggi sepanjang 2025.

