Indodax Rayakan Bitcoin Pizza Day 2026 Bersama Komunitas

jpnn.com, JAKARTA - INDODAX menghadirkan perayaan Bitcoin Pizza Day 2026 tidak hanya sebagai ruang diskusi mengenai perkembangan industri kripto dari waktu ke waktu, tetapi juga sebagai momentum selebrasi yang mempererat kebersamaan komunitas sekaligus memperkuat keyakinan terhadap aset kripto, khususnya Bitcoin.

CEO INDODAX, William Sutanto mengatakan perubahan tersebut terlihat dari cara masyarakat berinteraksi dengan industri kripto saat ini.

Menurutnya, pengguna aset digital kini mulai lebih rasional dalam memahami risiko, strategi investasi, serta fundamental teknologi blockchain dibanding hanya sekadar mengikuti tren pasar.

“Dulu banyak orang masuk ke kripto karena fear of missing out atau sekadar ikut tren. Sekarang pendekatannya mulai berubah. Investor makin sadar pentingnya riset dan strategi yang lebih disiplin dalam menghadapi market,” ujar William.

Menurut William, perubahan perilaku tersebut menjadi salah satu tanda bahwa industri kripto perlahan bergerak menuju fase yang lebih matang.

Jika sebelumnya pasar lebih banyak didorong oleh euforia jangka pendek, kini semakin banyak pengguna yang mulai mempelajari market structure, memahami siklus Bitcoin, hingga menerapkan pendekatan investasi yang lebih terukur di tengah kondisi pasar yang masih fluktuatif.

Sejalan dengan tema “Voice of The Chain”, diskusi mengenai fundamental teknologi blockchain, siklus market, hingga perubahan perilaku investor kini semakin banyak menjadi perhatian komunitas dan pengguna baru yang mulai mempelajari aset digital secara lebih kritis.

“Hari ini komunitas kripto juga berkembang jauh lebih kritis dan terbuka terhadap diskusi. Bukan hanya soal harga, tetapi juga soal bagaimana teknologi blockchain berkembang dan bagaimana industri ini bisa terus relevan dalam jangka panjang,” tutur William.