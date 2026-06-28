Indofood Perkuat Ekonomi Sirkular dan Dukung UMKM Kuliner di Semasa Piknik 2026

Minggu, 28 Juni 2026 – 17:40 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Indofood memperkuat komitmen bisnis keberlanjutan melalui kolaborasi dengan Rekosistem dalam ajang Semasa Piknik 2026.

Kerja sama ini difokuskan pada pengelolaan sampah acara (event waste) secara bertanggung jawab dengan menerapkan prinsip ekonomi sirkular.

Selama tiga hari pelaksanaan festival, pengumpulan sampah dilakukan melalui penyediaan 13 titik waste bin yang tersebar di seluruh area acara.

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Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh sampah yang dihasilkan selama festival dapat dikelola secara sistematis.

Sampah yang terkumpul nantinya akan diproses melalui Rekosistem Waste Hub.

Di sana, sampah akan melalui tahapan pemilahan hingga penyaluran kepada para mitra

daur ulang sesuai dengan jenis materialnya masing-masing.

Selain pengelolaan sampah, pengunjung diajak berpartisipasi dalam Recycling Creative Workshop.