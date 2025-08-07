Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Indohealthcare Gakeslab Expo 2025 Momentum Perkuat Industri Alat Kesehatan

Kamis, 07 Agustus 2025 – 13:41 WIB
Pameran berskala internasional, Indohealthcare Gakeslab Expo 2025 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, menjadi momentum penting memperkuat ekosistem industri alat kesehatan (alkes) nasional. Foto: dok. Indohealthcare

jpnn.com, JAKARTA - Pameran berskala internasional, Indohealthcare Gakeslab Expo 2025 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, menjadi momentum penting memperkuat ekosistem industri alat kesehatan (alkes) nasional.

Sejumlah inovasi terkini dari dalam dan luar negeri ditampilkan selama masa pameran yang berlangsung mulai 6-8 Agustus 2025 tersebut.

"Acara ini menjadi platform penting bagi pelaku industri kesehatan untuk saling terhubung, bertukar pengetahuan, dan menjajaki peluang bisnis baru," kata Chief Executive Officer Krista Exhibitions Daud D. Salim di Indohealthcare Gakeslab Expo 2025.

Pameran ini membuka ruang kolaborasi strategis antara pelaku industri, pemerintah, dan masyarakat.

Indohealthcare Gakeslab Expo diikuti oleh lebih dari 60 perusahaan dari 12 negara termasuk China, Mesir, Hongkong, India, Indonesia, Jepang, Jerman, Malaysia, Pakistan, Taiwan, Turki, dan Amerika Serikat. 

"Kehadiran mereka mencerminkan tingginya antusiasme global terhadap kemajuan sektor kesehatan di Indonesia," tuturnya.

Dengan target lebih dari 15 ribu pengunjung selama tiga hari pelaksanaan, pameran ini menjadi bukti nyata dari meningkatnya perhatian dan dukungan terhadap transformasi sistem kesehatan nasional serta upaya mendorong kemandirian industri alat kesehatan nasional.

"Melalui pameran ini, kami berharap dapat mendorong pertumbuhan industri alat kesehatan dalam negeri sekaligus memperkuat posisi Indonesia di peta industri kesehatan global,” ujar Daud D. Salim.

