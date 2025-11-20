Indokids Festival 2025 Hadir dengan 100+ Curated Brands dan Segudang Aktivitas Seru!

jpnn.com, BANDUNG - Festival terbesar untuk keluarga, Indokids Festival 2025, hadir dengan kemeriahan yang lebih besar dan pengalaman berbelanja serta bermain yang lebih seru!

Acara yang diselenggarakan untuk memperingati anniversary Indokids yang ke-10 itu berlangsung pada 31 Oktober hingga 2 November 2025 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, dengan menghadirkan 100+ curated baby & kids brands serta beragam kegiatan interaktif untuk anak dan orang tua.

"Sepuluh tahun bukan waktu yang singkat. Kami tumbuh bersama para brand dan keluarga yang mempercayai Indokids. Melalui Indokids Festival 2025, kami ingin merayakan perjalanan ini dengan menghadirkan wadah pertemuan yang menyatukan — tempat di mana cerita, pengalaman, dan inspirasi bertemu," kata General Manager Indokids Nathalia.

Festival ini akan menjadi ajang tahunan yang dinantikan para orang tua muda, karena menghadirkan berbagai brand pilihan terbaik untuk kebutuhan ibu dan anak, seperti Bbay Happy, Kodomo, So Klin, Moell, Mom Uung, Bumbu Bunda, Niion, Bebiso, Milna, Nova, Libby, Sugarbaby, Yummy Bites, dan masih banyak lainnya.

Didukung Bank Mandiri, Lion Parcel, Ron 88, Limijati, Snake Brand, dan Youvit sebagai sponsor, Indokids Festival 2025 siap menghadirkan pengalaman berbelanja, belajar, dan bermain yang menyenangkan bagi seluruh keluarga.

Selama tiga hari pelaksanaan, pengunjung dapat menikmati berbagai kegiatan seru, di antaranya:

- Indokids Celebration