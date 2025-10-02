Indomaret Run 2025 Segera Digelar di Rute Istimewa Kawasan PIK2

Kamis, 02 Oktober 2025 – 11:11 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Event lari berskala besar, Indomaret Run 2025 akan digelar di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Jakarta pada 23 November 2025.

Kegiatan yang diadakan oleh Indomaret tersebut menjadi wujud nyata komitmen perusahaan dalam mendukung tren gaya hidup sehat dan aktif masyarakat Indonesia.

Adapun Indomaret Run 2025 menggelar kategori 5K, 10K, dan Half Marathon pada hari pelaksanaan nanti.

Marketing Manager Indomaret, Robin Maclean menyatakan Indomaret bertekad menyajikan event yang dikelola secara profesional dengan standar tinggi untuk memastikan pengalaman berlari yang menyenangkan bagi para peserta.

"Indomaret sebagai brand yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia berkomitmen untuk berpartisipasi aktif mendukung masyarakat dalam membentuk kebiasaan hidup sehat yang berkelanjutan,” ungkap Robin Maclean dalam keterangan resmi.

Atlet lari profesional, Agus Prayogo menjadi Race Icon Indomaret Run 2025. Kehadirannya merepresentasikan keseriusan penyelenggaraan Indomaret Run 2025 sebagai event lari yang kredibel, profesional, dan menjunjung sportivitas.

Agus Prayogo turut dilibatkan langsung dalam proses penentuan rute lari untuk memastikan aspek kenyamanan dan keselamatan jalur yang akan dilalui peserta.

Menurutnya, pemilihan rute merupakan faktor yang sangat krusial dalam sebuah event lari berskala besar.