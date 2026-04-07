Indomobil Buka Kesempatan Emas Lebih Dekat ke Mobil Listrik Changan

Selasa, 07 April 2026 – 19:22 WIB
Changan Mall Exhibition periode April 2026. Foto: changan

jpnn.com, JAKARTA - Langkah agresif ditempuh Changan untuk memperluas pijakan di pasar otomotif Indonesia.

Sepanjang April 2026, merek global di bawah naungan Indomobil Group ini menggelar Mall Exhibition serentak di 15 pusat perbelanjaan.

Alih-alih mengandalkan pameran konvensional, Changan memilih mendekat ke ruang publik yang lebih kasual: mal.

Strategi itu dinilai efektif menjangkau keluarga muda yang aktif dan dinamis, sekaligus memberi kesempatan bagi calon konsumen berinteraksi langsung dengan produk.

Sejumlah kota besar masuk dalam agenda, mulai dari Jakarta, Bekasi, Tangerang Selatan, Bandung, Yogyakarta, hingga Surabaya dan Makassar.

Deretan mal premium seperti Grand Indonesia, Senayan City, dan Mall Kelapa Gading menjadi etalase utama.

Changan menampilkan lini kendaraan listrik andalannya, yakni Changan Lumin dan Deepal S07.

Pengunjung tak sekadar melihat unit, tetapi juga bisa mengeksplorasi fitur.

