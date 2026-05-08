Indomobil Expo 2026: Changan Tawarkan Promo Menarik

jpnn.com, JAKARTA - Changan ikut meramaikan Indomobil Expo 2026 yang digelar di Main Atrium Senayan City, Jakarta Pusat, pada 5-17 Mei 2026.

Dalam pameran itu, Changan membawa dua mobil elektrifikasi andalannya, yakni Lumin dan Deepal S07.

Kehadiran dua model tersebut menjadi bagian dari langkah Changan memperkuat eksistensinya di pasar otomotif Indonesia.

CEO Changan Indonesia Setiawan mengatakan tantangan kendaraan listrik saat ini bukan hanya soal produk, melainkan juga membangun kepercayaan konsumen dan kesiapan ekosistem.

“Melalui Indomobil Expo 2026, kami ingin menunjukkan bahwa Changan hadir dengan solusi mobilitas melalui perpaduan inovasi global, kesiapan produk, serta dukungan jaringan dan purnajual Indomobil yang kuat,” kata Setiawan dalam keterangannya, Jumat (8/5).

Di area pameran, perhatian pengunjung cukup tersita pada Changan Lumin yang tampil dengan warna gradasi putih dan hijau.

City car listrik itu mengusung desain ringkas dengan karakter modern yang menyasar konsumen muda.

Lumin dibekali headlamp “Moon Eyes”, concealed door handle, layar sentuh 10,25 inci, hingga konektivitas Apple CarPlay dan CarAuto.