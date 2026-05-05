Indomobil Expo EVperience di Senayan City: Dari Changan, Aion, hingga Volkswagen

Selasa, 05 Mei 2026 – 16:21 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Indomobil Group menggelar Indomobil Expo untuk pertama kalinya lewat konsep “EVperience”.

Pameran berbagai merek EV itu berlangsung pada 5–17 Mei di Main Atrium Senayan City, Jakarta Pusat.

Indomobil Group berharap masyarakat bisa lebih mudah mengenal pilihan-pilihan kendaraan listrik di bawah naungannya.

Baca Juga: Indomobil Buka Kesempatan Emas Lebih Dekat ke Mobil Listrik Changan

Indomobil Expo dirancang sebagai ruang interaksi—tempat pengunjung bisa mengenal, menjajal, hingga mempertimbangkan langsung kepemilikan mobil listrik.

CEO Indomobil Dealership Group, Santiko Wardoyo, menegaskan bahwa expo merupakan bagian dari langkah konkret mendorong adopsi kendaraan listrik di tanah air.

Menurut dia, Indomobil ingin menjadi jembatan antara inovasi global dan kebutuhan lokal yang terus berkembang.

Baca Juga: Diler Baru Changan Hadir di Bandung

Yang menarik, Indomobil Expo menghadirkan beragam brand global dalam satu atap. Mulai dari Changan, Citroën, GAC AION, JAC Motors, Maxus, hingga Volkswagen.

Kehadiran multi-merek ini memberi gambaran luas tentang perkembangan teknologi kendaraan listrik saat ini.