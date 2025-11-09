Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Indonesia Akui 1,4 Juta Hektare Hutan Adat, Norwegia Apresiasi Menhut Antoni

Minggu, 09 November 2025 – 13:20 WIB
Indonesia Akui 1,4 Juta Hektare Hutan Adat, Norwegia Apresiasi Menhut Antoni - JPNN.COM
Menhut Raja Juli Antoni di Makassar, Sulsel, Jumat (10/10). Foto: Dokumentasi Kemenhut

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Andreas Bjelland Eriksen menyampaikan apresiasi tinggi kepada Menteri Kehutanan Indonesia Raja Juli Antoni atas kepemimpinan dan komitmen Indonesia dalam melindungi hutan dan masyarakat adat.

Hal ini berkatan dengan langkah Indonesia untuk mengakui 1,4 juta hektare hutan adat.

“Norwegia ingin memuji langkah berani Indonesia untuk mengakui 1,4 juta hektare hutan adat selama 4 tahun ke depan,” ujar Eriksen dalam pernyataannya yang diunggah melalui akun Instagram resmi Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia di Jakarta, Indonesia, Sabtu (8/11).

Baca Juga:

Eriksen menilai mengakui 1,4 juta hektare hutan adat merupakan tindakan berani dan transformatif dalam tata kelola hutan berkelanjutan dan penguatan hak-hak masyarakat adat.

Ia juga mengaku sependapat dengan Menhut Raja Antoni bahwa masyarakat adat adalah penjahga hutan terdepan.

“Ini adalah langkah maju transformatif untuk tata kelola hutan dan hak-hak adat. Kami sependapat dengan Menteri Raja Juli Antoni bahwa masyarakat adat dan masyarakat lokal adalah penjaga hutan terdepan,” tuturnya.

Baca Juga:

Eriksen mengaku bangga dapat bekerjasama dengan Indonesia.

Ia juga menegaskan komitmen Norwegia untuk terus menjadi mitra strategis Indonesia dalam upaya global melindungi hutan tropis dan mendukung kesejahteraan rakyat Indonesia.

Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Andreas Bjelland Eriksen menyampaikan apresiasi tinggi kepada Menteri Kehutanan Indonesia Raja Juli Antoni

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Menhut Raja Juli Antoni  Norwegia  Hutan adat  Raja Juli Antoni 
BERITA MENHUT RAJA JULI ANTONI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp