Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Indonesia Andalkan 13 Wakil di Australia Open 2025

Selasa, 18 November 2025 – 10:27 WIB
Indonesia Andalkan 13 Wakil di Australia Open 2025 - JPNN.COM
Jonatan Christie menjadi salah satu wakil Indonesia di Australia Open 2025. Foto: PBSI.

jpnn.com - Indonesia menurunkan 13 wakilnya pada ajang Australia Open 2025 yang berlangsung di Quaycentre, Olympic Boulevard, Selasa (18/11/2025).

Australia Open menjadi salah satu turnamen yang wajib dimaksimalkan para pemain untuk menjaga peringkat dan konsistensi performa.

Di sektor tunggal putra, Indonesia menurunkan tiga pemain, yakni Jonatan Christie, Alwi Farhan, dan Yohanes Saut Marcellyno.

Baca Juga:

Ketiganya kini menjadi tumpuan utama setelah tiga nama seperti Anthony Ginting, Mohammad Zaki Ubaidillah, dan Chico Aura Dwi Wardoyo absen karena alasan kesiapan dan kondisi fisik.

Jojo -sapaan Jonatan Christie- yang berstatus sebagai pemain senior tentu diharapkan menjadi pembimbing bagi para juniornya.

Adapun Alwi dan Saut, dua talenta muda yang sedang naik daun, membawa motivasi besar untuk unjuk kemampuan di level elite.

Baca Juga:

Situasi lebih menantang terjadi di tunggal putri. Indonesia hanya menyisakan satu wakil, Putri Kusuma Wardani.

Pemain yang karib disapa Putri KW itu menjadi satu-satunya harapan setelah Gregoria Mariska Tunjung memilih mundur untuk memulihkan kondisi fisiknya.

Indonesia menurunkan 13 wakilnya pada ajang Australia Open 2025 yang berlangsung di Quaycentre, Olympic Boulevard, Selasa (18/11/2025).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Australia Open 2025  Jadwal Australia Open 2025  Jonatan Christie  Putri KW  Australia Open 
BERITA AUSTRALIA OPEN 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp