Indonesia Bahas Antisipasi Biaya dan Logistik Haji 2026 dengan Arab Saudi

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia membahas antisipasi biaya dan logistik haji 2026 dengan Arab Saudi.

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, keselamatan jemaah menjadi prioritas utama, terutama terkait keamanan penerbangan dan ketersediaan logistik pangan.

Dalam pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Abdulfattah bin Sulaiman Mashat, di Madinah, Minggu (29/3), dibahas soal potensi kenaikan harga bahan bakar yang dapat berdampak pada biaya penerbangan jemaah calon haji.

Abdulfattah menyampaikan bahwa secara umum seluruh persiapan haji oleh pemerintah Arab Saudi telah dilakukan dengan matang.

Namun, ia menekankan pentingnya antisipasi terhadap dinamika global, khususnya terkait energi.

“Kenaikan harga bahan bakar perlu menjadi perhatian bersama, sehingga kedua negara dapat mengantisipasi agar layanan penerbangan tetap optimal,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wamen Dahnil menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan mengambil langkah mitigasi untuk menjaga kualitas layanan, baik dari sisi transportasi maupun konsumsi jemaah calon haji selama di Tanah Suci.

Ia juga menyampaikan bahwa perhatian Presiden Prabowo Subianto tetap berfokus pada keselamatan jemaah dengan dua aspek utama, yakni keamanan penerbangan dan kesiapan logistik pangan.