Indonesia Bakal Kirim Pasukan ke Gaza, Yordania Beri Dukungan

jpnn.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengatakan pemerintah dan militer Yordania siap mendukung Indonesia saat nantinya mengirimkan pasukan ke Gaza, Palestina.

Rencananya, pasukan militer Indonesia akan dikirim untuk bertugas bersama Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) bentukan Dewan Perdamaian (BoP) Gaza.

Dukungan itu disampaikan oleh Raja Kerajaan Yordania Hasyimiah, Raja Abdullah II ibn Al-Hussein kepada Presiden Prabowo Subianto saat pertemuan bilateral kedua pemimpin di Istana Basman, Kota Amman, Yordania, Rabu (25/2/2026).

"Intinya bahwa Yordania siap memberikan dukungan dan support-nya kepada Indonesia pada saat nanti kita mengirimkan pasukan. Kemudian, beberapa hal yang sifatnya teknis dari segi militer juga akan saling bantu,” kata Sugiono di Lanud Angkatan Udara Yordania Marka, Amman, Rabu.

Pertemuan bilateral di Istana Basman kemarin dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Raja Yordania, diikuti oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Sementara itu, Raja Yordania didampingi oleh Putra Mahkota Pangeran Hussein bin Abdullah al-Hashimi, Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi, dan beberapa pejabat negara lainnya serta petinggi dari militer.

Dalam pertemuan itu, Menlu Sugiono menjelaskan Presiden Prabowo sempat mengungkapkan kekhawatirannya terhadap aksi Zionis Israel terhadap rakyat Palestina di Tepi Barat.

"Kami sangat khawatir terhadap insiden-insiden yang terjadi di Tepi Barat. Kami merasa insiden itu dapat menghambat keberhasilan apa pun upaya yang tengah kita sama-sama coba lakukan di Gaza," kata Presiden Prabowo kepada Raja Yordania.