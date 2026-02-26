Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

Indonesia Bakal Kirim Pasukan ke Gaza, Yordania Beri Dukungan

Kamis, 26 Februari 2026 – 09:29 WIB
Indonesia Bakal Kirim Pasukan ke Gaza, Yordania Beri Dukungan - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Raja Yordania Hasyimiah, Raja Abdullah II ibn Al-Hussein di Istana Basman, Kota Amman, Yordania, Rabu (25/2/2026) siang waktu setempat. ANTARA/Genta Tenri Mawangi

jpnn.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengatakan pemerintah dan militer Yordania siap mendukung Indonesia saat nantinya mengirimkan pasukan ke Gaza, Palestina.

Rencananya, pasukan militer Indonesia akan dikirim untuk bertugas bersama Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) bentukan Dewan Perdamaian (BoP) Gaza.

Dukungan itu disampaikan oleh Raja Kerajaan Yordania Hasyimiah, Raja Abdullah II ibn Al-Hussein kepada Presiden Prabowo Subianto saat pertemuan bilateral kedua pemimpin di Istana Basman, Kota Amman, Yordania, Rabu (25/2/2026).

Baca Juga:

"Intinya bahwa Yordania siap memberikan dukungan dan support-nya kepada Indonesia pada saat nanti kita mengirimkan pasukan. Kemudian, beberapa hal yang sifatnya teknis dari segi militer juga akan saling bantu,” kata Sugiono di Lanud Angkatan Udara Yordania Marka, Amman, Rabu.

Pertemuan bilateral di Istana Basman kemarin dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Raja Yordania, diikuti oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Sementara itu, Raja Yordania didampingi oleh Putra Mahkota Pangeran Hussein bin Abdullah al-Hashimi, Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi, dan beberapa pejabat negara lainnya serta petinggi dari militer.

Baca Juga:

Dalam pertemuan itu, Menlu Sugiono menjelaskan Presiden Prabowo sempat mengungkapkan kekhawatirannya terhadap aksi Zionis Israel terhadap rakyat Palestina di Tepi Barat.

"Kami sangat khawatir terhadap insiden-insiden yang terjadi di Tepi Barat. Kami merasa insiden itu dapat menghambat keberhasilan apa pun upaya yang tengah kita sama-sama coba lakukan di Gaza," kata Presiden Prabowo kepada Raja Yordania.

Pemerintah dan militer Yordania siap mendukung Indonesia saat nantinya mengirimkan pasukan militer ke Gaza, Palestina. Begini informasinya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gaza  Palestina  Yordania  Prabowo  Prabowo Subianto  Raja Abdullah II  Sugiono  Raja Yordania  militer 
BERITA GAZA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp