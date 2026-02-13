Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Event

'Indonesia Berzikir' Warnai Perayaan 18 Tahun tvOne

Jumat, 13 Februari 2026 – 04:13 WIB
'Indonesia Berzikir' Warnai Perayaan 18 Tahun tvOne - JPNN.COM
tvOne merayakan HUT ke-18. Foto: tangkapan layar

jpnn.com, JAKARTA - Memasuki usia ke-18 tahun, tvOne menggelar rangkaian perayaan bertajuk “Indonesia Berzikir” pada 14–15 Februari 2026.

Momentum ini diisi dengan sejumlah program spesial yang mengusung tema refleksi, kebersamaan, dan kolaborasi, serta disiarkan langsung dari Studio TCI 2 tvOne Jakarta dan Masjid Raya Al Bakrie, Bandar Lampung.

Rangkaian acara diawali dengan program Dialog Kebangsaan bertema “Menyalakan Harapan, Menatap Masa Depan” yang tayang Sabtu (14/2) pukul 19.00–20.30 WIB.

Baca Juga:

Mengangkat topik “Media Mainstream sebagai Jembatan Informasi Publik”, acara tersebut dipandu Andromeda Mercury dan Celia Alexandra serta dibuka oleh Pemimpin Redaksi tvOne Lalu Mara Satriawangsa.

Dialog tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Prof. Rhenald Kasali, jurnalis senior Karni Ilyas, serta Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad.

Acara juga dimeriahkan penampilan musik Ario Wahab feat Olivia Pardede serta pengumuman pemenang Karni Ilyas Award 2026.

Baca Juga:

Penghargaan tersebut diberikan kepada generasi muda yang dinilai menghasilkan karya visual jurnalistik inspiratif dan mendorong semangat perubahan.

Ajang ini menjadi bagian dari komitmen tvOne dalam mendukung kreativitas dan kontribusi generasi muda bagi bangsa.

tvOne merayakan HUT ke-18 dengan menggelar rangkaian acara Indonesia Berzikir...

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Indonesia berzikir  TvOne  HUT  Hut Tvone 
BERITA INDONESIA BERZIKIR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp