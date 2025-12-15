Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Indonesia BrandComm Excellence 2025, AI & Algoritma Tulang Punggung Pemasaran Modern

Senin, 15 Desember 2025 – 18:14 WIB
Indonesia BrandComm Excellence 2025, AI & Algoritma Tulang Punggung Pemasaran Modern - JPNN.COM
Dalam acara 3 Indonesia BrandComm Excellence 2025, terungkap AI dan algoritma jadi tulang punggung pemasaran modern. Foto dok. BBrandComm Excellence 2025;

jpnn.com - Era di mana algoritma dan Artificial Intelligence (AI) mendikte strategi pemasaran telah menjadi isu utama yang disoroti dalam acara tahunan Indonesia Marcomm Outlook 2026.

Acara yang diselenggarakan MIX MarComm SWA Media Group ini sekaligus menjadi momen penganugerahan Indonesia Brand Communication Excellence 2025.

Salah satu sorotan tentang fenomena bahwa komunikasi merek saat ini cenderung mengejar validasi algoritma, mengorbankan objektif kampanye jangka panjang. 

Baca Juga:

Hasil riset menggunakan Ripple10 Digital Listening Tools dari Ivosights menunjukkan bahwa konten yang viral dan memiliki engagement rate tinggi di media sosial YouTube dan Instagram didominasi oleh video-video taktikal seperti consumer promo, tutorial, atau testimony.

Di mana hampir tidak ada video commercial berupa kampanye strategik untuk menyampaikan brand value, memperkuat brand positioning, dan atau meningkatkan brand equity.

Temuan yang dipaparkan tersebut memicu pertanyaan kritis yaitu apakah merek kini didikte oleh algoritma, ataukah sudah saatnya merek mengendalikan algoritma dengan konten yang lebih strategis dan berkualitas.

Baca Juga:

“Oleh karena itu, penting untuk menyelaraskan pesan, media, dan pengukuran ke dalam satu sistem terpadu,” kata Presiden Direktur Prompt Research, Dr. Ardi Wirdamulia, Senin (15/12).

Ardi juga menekankan perlunya integrasi strategis untuk mengatasi fragmentasi kanal komunikasi. 

Dalam acara 3 Indonesia BrandComm Excellence 2025, terungkap AI dan algoritma jadi tulang punggung pemasaran modern

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Indonesia BrandComm Excellence 2025  marketing  Algoritma  AI  artificial Intelligence 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp