Indonesia BrandComm Excellence 2025, AI & Algoritma Tulang Punggung Pemasaran Modern

jpnn.com - Era di mana algoritma dan Artificial Intelligence (AI) mendikte strategi pemasaran telah menjadi isu utama yang disoroti dalam acara tahunan Indonesia Marcomm Outlook 2026.

Acara yang diselenggarakan MIX MarComm SWA Media Group ini sekaligus menjadi momen penganugerahan Indonesia Brand Communication Excellence 2025.

Salah satu sorotan tentang fenomena bahwa komunikasi merek saat ini cenderung mengejar validasi algoritma, mengorbankan objektif kampanye jangka panjang.

Hasil riset menggunakan Ripple10 Digital Listening Tools dari Ivosights menunjukkan bahwa konten yang viral dan memiliki engagement rate tinggi di media sosial YouTube dan Instagram didominasi oleh video-video taktikal seperti consumer promo, tutorial, atau testimony.

Di mana hampir tidak ada video commercial berupa kampanye strategik untuk menyampaikan brand value, memperkuat brand positioning, dan atau meningkatkan brand equity.

Temuan yang dipaparkan tersebut memicu pertanyaan kritis yaitu apakah merek kini didikte oleh algoritma, ataukah sudah saatnya merek mengendalikan algoritma dengan konten yang lebih strategis dan berkualitas.

“Oleh karena itu, penting untuk menyelaraskan pesan, media, dan pengukuran ke dalam satu sistem terpadu,” kata Presiden Direktur Prompt Research, Dr. Ardi Wirdamulia, Senin (15/12).

Ardi juga menekankan perlunya integrasi strategis untuk mengatasi fragmentasi kanal komunikasi.