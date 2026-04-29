Indonesia Cetak Rekor Pahit di Thomas Cup 2026

Rabu, 29 April 2026 – 07:01 WIB
Indonesia Cetak Rekor Pahit di Thomas Cup 2026 - JPNN.COM
Anthony Sinisuka Ginting (kanan) saat tampil di ajang Thomas Cup 2026. Foto: PBSI.

jpnn.com - Tim bulu tangkis putra Indonesia mencatat sejarah pahit di Thomas Cup 2026.

Untuk kali pertama sejak mengikuti turnamen ini, Skuad Garuda kandas di fase grup.

Anthony Sinisuka Ginting dan kolega gagal melangkah ke babak gugur setelah di laga terakhir kalah telak 1-4 dari Prancis di Forum Horsens, Denmark, Rabu (29/4/2026) dini hari WIB..

Hasil tersebut membuat Indonesia tak mampu bersaing dengan Thailand dan Prancis yang sukses mengamankan tiket ke perempat final.

Indonesia menutup fase grup di posisi ketiga dengan raihan dua poin. Thailand melaju sebagai juara grup, sedangkan Prancis menyusul sebagai runner up.

Kegagalan ini menjadi pukulan besar mengingat Indonesia selama ini dikenal sebagai penguasa ajang beregu putra paling bergengsi tersebut.

Sepanjang sejarah Thomas Cup, Indonesia nyaris selalu melangkah jauh. 

Sebelum ini, pencapaian terburuk Indonesia ialah gugur di perempat final pada edisi 2012 lalu.

Tim bulu tangkis putra Indonesia mencatat sejarah pahit di Thomas Cup 2026. Simak perjalanannya di sini.

