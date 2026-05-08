JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Indonesia dan Filipina Jalin Kerja Sama Memperkuat Rantai Pasok Mineral Kritis Global

Jumat, 08 Mei 2026 – 14:27 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat hadir dalam forum bisnis tingkat tinggi Indonesia-Philippines High Level Business Roundtable di Jpark Island Resort, Cebu, Kamis (7/5). Foto: Dokumentasi Kemenko Perekonomian

jpnn.com, FILIPINA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina (Secretary of Trade and Industry) Hon. Maria Cristina A. Roque menyaksikan langsung penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Strategic Nickel Industry Development Cooperation antara Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Philippine Nickel Industry Association (PNIA).

Acara tersebut berlangsung di sela-sela rangkaian The 27th Meeting of the ASEAN Economic Community (AEC) Council and Related Meetings (KTT AECC ke-27) di Cebu, Filipina.

Penandatanganan berlangsung dalam rangkaian Indonesia-Philippines High Level Business Roundtable di Jpark Island Resort, Cebu, Kamis (7/5).

Forum bisnis tingkat tinggi ini digelar bertepatan dengan kunjungan resmi Presiden Prabowo Subianto ke Filipina untuk menghadiri KTT ke-48 ASEAN, serta menjadi tindak lanjut konkret dari pembahasan kerja sama ekonomi regional dalam KTT ke-27 AECC yang berlangsung pada 6-7 Mei 2026.

Indonesia dan Filipina: Poros Tak Terpisahkan dalam Nikel Global

Berdasarkan data United States Geological Survey (USGS) 2026, Indonesia dan Filipina secara bersama menguasai 73,6 persen produksi nikel global pada 2025.

Indonesia sendiri menyumbang sekitar 66,7 persen atau 2,6 juta ton dan Filipina sebanyak 6,9 persen atau 270.000 ton.

Dari sisi cadangan, Indonesia memiliki 44,5 persen cadangan nikel dunia atau sebesar 62 juta ton, sementara Filipina memiliki 3,4 persen atau 4,8 juta ton.

Menko Airlangga menyaksikan penandatanganan MOU antara Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Philippine Nickel Industry Association (PNIA)

