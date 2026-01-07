Indonesia dan Yordania Perkuat Kerja Sama di Bidang Ilmu Kedokteran

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia dan Yordania memperkuat kerja sama di bidang ilmu kedokteran. Ini ditandai dalam pertemuan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Stella Christie dengan Duta Besar (Dubes) Yordania untuk Indonesia, Sudqi Atallah Abd Alkader Al Omoush, Rabu (7/1).

Pertemuan ini menjadi bagian dari penguatan hubungan bilateral Indonesia–Yordania yang telah terjalin sejak 1950 dan terus berkembang secara positif, khususnya di bidang pendidikan, sosial-budaya, serta pengembangan sumber daya manusia.

Kerja sama pendidikan tinggi dipandang sebagai salah satu pilar strategis dalam mempererat hubungan kedua negara sekaligus menjawab tantangan pembangunan nasional.

Penguatan kolaborasi Indonesia–Yordania ini sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, memperkuat sains dan teknologi, serta mendorong perguruan tinggi Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global dan berkontribusi langsung pada pembangunan nasional.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat bahwa kerja sama internasional tidak cukup berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman, melainkan harus diimplementasikan secara konkret, terukur, dan berkelanjutan.

Fokus awal kerja sama diarahkan pada bidang ilmu kedokteran dan kesehatan, mengingat urgensi penguatan sistem kesehatan nasional Indonesia.

Wamen Stella menegaskan bahwa implementasi menjadi kunci utama keberhasilan kerja sama. Saat ini yang terpenting adalah bagaimana kerja sama tersebut diimplementasikan secara nyata.

"Untuk tahap awal, mari kita fokus pada kerja sama pada bidang ilmu kedokteran karena penguatan ilmu kedokteran menjadi prioritas strategis dan Indonesia masih membutuhkan lebih banyak tenaga medis, spesialis, serta pengembangan riset kesehatan yang kuat,” tutur Wamen Stella.