Indonesia Darurat Korupsi, Senator Filep Desak RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komite III DPD RI Dr. Filep Wamafma mendesak Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera disahkan.

Pasalnya, semakin banyak kasus korupsi terungkap dan melibatkan banyak pejabat publik baik di daerah hingga pusat.

"RUU Perampasan Aset ini regulasi yang sangat dinantikan oleh masyarakat di berbagai daerah. Di tengah kondisi korupsi yang semakin memprihatinkan, negara memerlukan instrumen hukum yang lebih tegas dan efektif untuk memulihkan kerugian negara serta memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi,” ujar Filep dalam keterangan yang diterima pada Senin (13/7/2026).

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Belakangan ini, jadi Senator Filep, masyarakat terus disuguhi berbagai kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara maupun pejabat publik secara umum dengan nilai kerugian negara yang sangat besar. Fenomena ini menunjukkan, korupsi masih menjadi ancaman serius bagi pembangunan nasional, menghambat peningkatan kesejahteraan rakyat, serta menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan penegakan hukum.

"Apalagi, kasus yang mencuat akhir-akhir ini menyeret eks pejabat penegak hukum kita,” kata Senator dari Provinsi Papua Barat itu.

Seperti diketahui, sejumlah kasus korupsi mencuat ke ruang publik diantaranya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang terseret dalam tiga perkara sekaligus.

Febrie ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu (11/7) dalam kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berkaitan dengan batu bara Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), PT Asabri dan PT Krakatau Steel.

Sebelumnya, Bupati Sukoharjo Etik Suryani terjaring OTT KPK pada Kamis (9/7) lalu yang diduga memeras pegawai di lingkungan Pemkab Sukoharjo senilai Rp 2,93 miliar.