JPNN.com - Internasional - Global

Indonesia Didesak Keluar dari BoP, Begini Jawaban Menlu Sugiono

Rabu, 04 Maret 2026 – 19:55 WIB
Menteri Luar Negeri Sugiono. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Sugiono menanggapi ramainya desakan agar Indonesia keluar dari keanggotaan Dewan Keamanan atau Board of Peace (BoP).

Menurut dia, seluruh pembicaraan dan kegiatan BoP saat ini masih ‘on hold’ atau ditahan mengingat kondisi konflik antara Israel dan Amerika Serikat vs Iran.

“Semua pembicaraan BoP on hold, semua apa namanya perhatian shifted ke situasi di Iran,” ucap Sugiono di Istana Negara, pada Selasa (3/3).

Meski begitu, Sugiono menuturkan bahwa negara-negara yang tergabung dalam BoP tetap saling berkomunikasi dan berkonsultasi.

“BoP juga tetap sama teman-teman kita konsultasi dan kosultasi dengan rekan-rekan di teluk karena mereka mengalami juga diserang, karena mereka juga anggota BoP juga,” kata dia.

Sebelumnya, sejumlah pihak meminta agar Indonesia menarik diri dari keanggotaan BoP karena dinilai tidak berpihak kepada Palestina.

Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis menilai keikutsertaan Indonesia dalam forum yang digagas Presiden AS Donald Trump tersebut tidak wajar, mengingat terdapat Perdana Menteri Israel sebagai anggota, sementara Palestina tidak dilibatkan.

Selain itu, MUI juga mengkritisi adanya kewajiban membayar iuran keanggotaan bagi negara-negara anggota BoP.

