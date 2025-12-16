Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Indonesia Dikepung 3 Siklon, Prabowo Sudah Diberi Tahu

Selasa, 16 Desember 2025 – 07:23 WIB
Presiden Prabowo Subianto. Foto: IG sekretariat.kabinet

jpnn.com - JAKARTA - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani telah memberi tahu Presiden Prabowo Subianto, bahwa Indonesia saat ini dikepung tiga siklon.

Faisal melaporkan hal itu saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (15/12).

Dia mengatakan ketiga siklon tersebut, yaitu:

  • siklon Bakung
  • bibit siklon 93S
  • bibit siklon 95S.

“Saat ini ada tiga siklon yang mengepung Indonesia, Bapak Presiden,” kata Faisal.

Dia lalu menjelaskan, siklon Bakung berkembang di barat daya Lampung dan bergerak menjauhi Indonesia.

Menurut pemantauan BMKG, status siklon itu naik dari kategori 1 ke kategori 2. Dia pun mengingatkan bahwa siklon tropis Senyar yang mengakibatkan cuaca ekstrem di Sumatra hanya tercatat di kategori 1.

BMKG memprediksi siklon Bakung ini dapat bergerak mendekati wilayah Indonesia, sehingga akan terus dipantau selama dua sampai tiga hari mendatang.

Dia berharap siklon ini tidak masuk ke Indonesia, sehingga tidak memengaruhi curah hujan.

Status siklon itu naik dari kategori 1 ke kategori 2. Semoga tidak masuk hingga mendekat lagi.

