Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Indonesia Dinilai Mampu Bangun PLTN Seperti Negara Maju

Minggu, 15 Februari 2026 – 14:15 WIB
Indonesia Dinilai Mampu Bangun PLTN Seperti Negara Maju - JPNN.COM
Ilustrasi reaktor nuklir. Foto menunjukkan para tenaga ahli nuklir Rosatom tengah mengawasi pembangunan satu proyek reaktor nuklir mereka. Foto: Antaranews

jpnn.com, JAKARTA - Pakar energi dari berbagai Universitas di Indonesia mendukung langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) Bahlil Lahadlia untuk mengembangkan energi nuklir dalam negeri.

Pakar energi dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof. Muhammad Bachtiar Nappu menilai Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) merupakan langkah strategis memperkuat ketahanan energi nasional dan target transisi energi bersih.

“Maka PLTN modular dalam bentuk SMR (Small Modular Reactor) itu truly energy security for the future adalah PLTN, tetapi dalam bentuk yang small,” ujar dalam keterangannya, Minggu (15/2).

Baca Juga:

Menurut Bachtiar, Indonesia memiliki sumber daya uranium dan thorium yang menjadi bahan baku dasar nuklir. 

Dia menyebut daerah yang memiliki sumber daya ini pun tersebar di banyak daerah seperti di Bangka Belitung, Kalimantan, bahkan di Mamuju. 

“Teknologi SMR lebih cocok bagi Indonesia sebagai negara kepulauan karena kapasitasnya lebih kecil dan fleksibel dibanding PLTN konvensional,” kata dia.

Baca Juga:

Sebab, reaktor modular ini dapat dibangun bertahap sesuai kebutuhan daerah, terutama untuk memperkuat elektrifikasi wilayah terpencil.

“Lebih baik dibangun yang small ini daripada PLTN konvensional. Karena PLTN konvensional minimal kapasitasnya 1.000 MW. Tetapi kalau small, misalnya 50 MW,” ujar Bachtiar.

Pakar energi dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof. Muhammad Bachtiar Nappu menilai PLTN merupakan langkah strategis memperkuat ketahanan energi nasional

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PLTN  energi  Energi Nuklir  listrik 
BERITA PLTN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp