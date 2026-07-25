Indonesia Dipercaya Gelar Kejuaraan Taekwondo Level Dunia, Puluhan Negara Berpartisipasi

jpnn.com, JAKARTA - Turnamen 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026 akan segera digelar.

Jakarta akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan mulai 1 hingga 5 Agustus 2026 di Indoor Tennis Gelora Bung Karno (GBK), Senayan.

Ajang 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026 bukan sekadar turnamen biasa.

Berstatus World Taekwondo (WT) G2, kejuaraan ini menjadi salah satu agenda paling prestisius dalam kalender resmi World Taekwondo.

Setiap kemenangan bernilai besar karena berpengaruh langsung terhadap peringkat dunia atlet.

Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah yang diberikan langsung oleh Asian Taekwondo Union (ATU).

Penunjukan tersebut sekaligus menjadi bukti meningkatnya reputasi Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) di mata komunitas taekwondo dunia.

Atmosfer persaingan dipastikan berlangsung sengit. Lebih dari 32 negara telah memastikan keikutsertaan, mulai dari Korea Selatan, Jepang, China Taipei, Kazakhstan, dan Amerika Serikat.