Indonesia ESG Leadership Awards Dorong Transparansi Keberlanjutan Perusahaan

jpnn.com, JAKARTA - Bumi Global Karbon (BGK) Foundation kembali menyelenggarakan Indonesia ESG Leadership Awards 2025.

Ajang penghargaan tahunan bergengsi tersebut memberikan apresiasi kepada 64 perusahaan atas kepemimpinan dan transparansi dalam penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) di Indonesia.

Acara itu berlangsung pada Rabu, 12 November 2025, di Soehanna Hall, The Energy Building, SCBD, Jakarta, dengan menghadirkan pemangku kepentingan dari regulator, pelaku usaha, dan lembaga keuangan.

Baca Juga: Pendiri BGK Ungkap Tantangan Berat Bagi Presiden Terpilih Hasil Pilpres 2024

Indonesia tengah memasuki momentum strategis kerja sama ekonomi global, melalui Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan Indonesia–Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA).

Kedua perjanjian itu menjadi katalis penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan mempercepat harmonisasi standar keberlanjutan internasional, termasuk penerapan prinsip ESG yang kini menjadi acuan bagi Uni Eropa dan Kanada.

Dalam konteks transformasi global menuju ekonomi hijau dan inklusif, BGK Foundation menyelenggarakan Indonesia ESG Leadership Awards 2025 dengan tema: “Aligning Indonesia ESG Leadership with Global Opportunities.”

Baca Juga: Warning dari Bos BGK Terkait rencana Penerapan Pajak Karbon

Acara itu dihadirkan secara independen untuk mengapresiasi perusahaan dan organisasi yang menunjukkan komitmen nyata dalam pengungkapan dan implementasi ESG, sekaligus menjadi platform kolaborasi lintas sektor guna memperkuat tata kelola berkelanjutan dan daya saing Indonesia di panggung global.

Penilaian Indonesia ESG Leadership Awards 2025 dilakukan secara independen oleh BGK Foundation berdasarkan hasil riset terhadap laporan keberlanjutan (Sustainability Report) perusahaan tahun 2024.