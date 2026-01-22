Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Donald Trump, Legislator Dave Laksono Beri Catatan

Kamis, 22 Januari 2026 – 16:57 WIB
Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Donald Trump, Legislator Dave Laksono Beri Catatan - JPNN.COM
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyebut Indonesia harus menyiapkan langkah antisipasi secara politik setelah memutuskan bergabung ke Dewan Perdamaian (DP) Gaza bentukan Presiden AS Donald Trump.

Terlebih lagi, kata Dave, beberapa negara aliansi NATO yang biasa menjadi sekutu AS tak bergabung ke DP Gaza.

"Posisi Indonesia perlu ditempatkan secara hati-hati agar tidak dianggap mengikuti agenda sepihak," kata Dave kepada awak media, Kamis (22/1).

Baca Juga:

Legislator Fraksi Golkar itu menuturkan langkah gabung DP Gaza sebenarnya bisa membawa implikasi geopolitik yang kompleks sehingga pemerintah harus menjaga keseimbangan hubungan dengan PBB, ASEAN, dan OKI.

"Kemudian menempatkannya dalam kerangka kepentingan nasional yang jelas agar tetap mencerminkan kemandirian diplomasi Indonesia," kata Dave.

Dia pun berharap proses penandatanganan dan implementasi keanggotaan Indonesia di DP Gaza dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan pengawasan publik serta parlemen.

Baca Juga:

Menurut Dave, hal ini penting untuk memastikan partisipasi Indonesia diarahkan pada tujuan substansial, yakni memperjuangkan hak rakyat Palestina dan mendukung rekonstruksi Gaza.

"Dengan pendekatan yang hati-hati, tetapi tegas, Indonesia dapat memperkuat reputasinya sebagai negara yang konsisten dalam misi perdamaian dunia, sekaligus menjaga posisi diplomatik yang seimbang dan bermartabat," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyebut Indonesia harus menyiapkan langkah antisipasi secara politik setelah bergabung ke Dewan Perdamaian Gaza.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   DPR  Dewan Perdamaian Gaza  Donald Trump  legislator  Dave Laksono 
BERITA DPR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp