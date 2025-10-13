Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Legislator: Semua Tentu Kecewa

Senin, 13 Oktober 2025 – 00:02 WIB
Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Legislator: Semua Tentu Kecewa
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyebut kegagalan menembus Piala Dunia 2026 harus menjadi bahan refleksi dan evaluasi. ilustrasi. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyebut kegagalan Timnas Indonesia menembus Piala Dunia 2026 tentu mengecewakan semua rakyat di tanah air.

Diketahui, Indonesia dipastikan gagal menuju Piala Dunia 2026 setelah menelan kekalahan melawan Arab Saudi dan Irak dalam pertandingan putaran keempat kualifikasi zona Asia.

"Kita semua tentu kecewa, karena harapan publik begitu besar untuk melihat Merah Putih tampil di Piala Dunia," kata Hetifah kepada awak media, Minggu (12/10).

Namun, legislator fraksi Golkar itu mengatakan pencapaian skuad Garuda yang menembus putaran keempat menunjukkan kemajuan signifikan dalam persepakbolaan nasional.

"Timnas kita telah menunjukkan semangat juang luar biasa dan membawa Indonesia ke babak yang belum pernah kita capai sebelumnya,” ujar Hetifah.

Dia menekankan kegagalan menembus Piala Dunia 2026 harus menjadi bahan refleksi dan evaluasi menyeluruh di semua aspek pembinaan sepak bola nasional.

Hal itu bisa dimulai dari infrastruktur, pelatih, kompetisi usia muda, hingga tata kelola federasi.

"Komisi X DPR RI siap berkolaborasi dengan Kemenpora, PSSI, dan seluruh pemangku kepentingan agar pembinaan atlet muda kita lebih sistematis dan berkelanjutan,” kata Hetifah.

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyebut kegagalan menembus Piala Dunia 2026 harus menjadi bahan refleksi dan evaluasi.

